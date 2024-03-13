أتلتيكو مدريد يطيح بإنتر ميلان من دوري الأبطال.. بركلات الترجيح

انتزع أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، من ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بفوزه عليه بركلات الترجيح في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

افتتح الإيطالي فيديريكو ديماركو التسجيل "للنيرتاتزوري" في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

ولكن أتلتيكو مدريد رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من، المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والهولندي ممفيس ديباي في الدقيقتين (35، 87) على الترتيب.

ولجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين لكسر التعادل (2-2) بنتيجة مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، ولكنهما لم يسفرا عن شيء.

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واضطر الفريقان أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان إلى الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد هوية الفائر، وابتسم الحظ للفريق الإسباني في سلسلة ركلات الترجيح، بفضل حارس مرماه السلوفيني الذي تصدى لكرتين متتاليتين، ليساهم في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأكمل أتلتيكو مدريد بذلك عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، والتحق بركب كل من، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر: RT