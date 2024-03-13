بوروسيا دورتموند يبلغ دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال

بلغ نادي بوروسيا دورتموند الألماني الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه آيندهوفن الهولندي بفوزه عليه (2-0) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من اللاعبين الإنجليزي جادون سانشو، الألماني ماركو رويس في الدقيقتين (3، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء في ملعب "سيغنال ايدونا بارك - Signal Iduna Park" بمدينة دورتموند.

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وتفوق فريق بوروسيا دورتموند على منافسه يندهوفن (3-1) بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب، حيث انتهت مباراة الإياب بينهما بالتعادل (1-1) يوم الثلاثاء 20 فبراير الماضي، على "ملعب فيليبس - Philips Stadion" بمدينة أيندهوفن.

المصدر: RT