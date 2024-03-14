تعرف على ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا 2024

احتدم الصراع على لقب هداف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2023-2024) بعد انتهاء مباريات دور الـ16 للبطولة، بتربع أربعة لاعبين على عرش الصدارة.

ويتقاسم صدارة هدافي "التشامبيومز ليغ" كل من، النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حصل على لقب هداف نسخة الام الماضي للبطولة برصيد 12 هدفا، إضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين هدفين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال بعد دور الـ16:

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1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 6 أهداف

1- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) – 6 أهداف

1- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) – 6 أهداف

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

5- البرازيلي وينديرسون جالينو (بورتو) – 5 أهداف

5- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

5- الدنماركي راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد)

5- الإسباني ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)

9- البرازيلي إيفانيلسون (بورتو) – 4 أهداف

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9- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال)

9- البلجيكي لويس أوبيندا (لايبزيغ)

9- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)

9- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)

9- الأوكراني دانييل سيكان (شاختيور)

9- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتبرع على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برصيد 140 هدفا أحرزها خلال 183 مباراة، متفوقا بفارق 11 هدفا على غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي (129 هدفا - 163 مباراة)، ويليهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي، برصيد 94 هدفا سجلها خلال 118 مباراة.

المصدر: "uefa"