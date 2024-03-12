برشلونة يهزم نابولي ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

حجز فريق برشلونة مقعدا له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه نابولي الإيطالي، إثر فوزه عليه (3-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

ووقع على ثلاثية الفريق الكتالوني كل من لاعب خط الوسط الإسباني فيرمين لوبيز، والمدافع البرتغالي جواو كانسيلو، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق (15، 17، 84) على الترتيب.

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بينما سجل هدف المدافع الكوسوفاري أمير رحماني هدف الفريق الإيطالي الوحيد، بعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء، الذي جرى على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" بمدينة برشلونة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة انتهت بالتعادل (1-1) التي جمعتهما يوم الأربعاء 21 فبراير الماضي، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

المصدر: RT