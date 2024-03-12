برشلونة في مواجهة نابولي.. التشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، مواجهة مصيرية بين برشلونة وضيفه نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الهولندي داني ماكيلي صفارة بداية هذه المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإسباني تشافي هرنانديز (44 عاما)، المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية "للبلوغرانا"، ضد ضيفه الإيطالي:

1- الألماني تير شتيغين

2- جواو كانسيلو

4- أراوخو

9- ليفاندوسكي

11- رافينيا

15- كريستينسين

22- غوندوغان

23- كوندي

27- لامين يامال

32- فيرمين لوبيز

33- كوبارسي.

بينما وضع الإيطالي فرانشيسكو كالزونا (55 عاما)، المدير الفني لنادي نابولي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البلوغرانا":

يذكر أن مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة انتهت بالتعادل (1-1) التي جمعتهما يوم الأربعاء 21 فبراير الماضي، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

المصدر: RT