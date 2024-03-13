صورة تثير التكهنات.. المدير الرياضي لبرشلونة يلتقي أحد المرشحين لتدريبه

أثار البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، التكهنات حول اسم المدير الفني الجديد للفريق، عقب مباراته أمام ضيفه نابولي الإيطالي (3-1)، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.

وكان المدير الفني الحالي لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، قد أكد رحيله عن النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شوهد ديكو، رفقة الهولندي جيوفاني فان برونخهورست، مدرب فينورد الهولندي وغلاسكو رينجرز الإسكتلندي سابقا، عقب مباراة برشلونة ونابولي.

SPORT | شوهد ديكو بالأمس في مونتجويك مع فان برونكهورست لاعب النادي السابق والمدرب الحالي (لا يرتبط بعقد مع أي فريق). pic.twitter.com/o1UwdqiqGe — FCB World (@forcabarca_ar) March 13, 2024

🚨 سبورت | تمت مشاهدة ديكو بعد نهاية مباراة برشلونة ونابولي مع المدرب الهولندي جيو فان برونكهورست بالإضافة إلى كونه لاعب كرة قدم سابق للنادي، كان مدربًا وهو حاليًا بدون فريق.بدأ مسيرته التدريبية في عام 2015، بعد خمس سنوات من اعتزاله كرة القدم الاحترافية. في أول تجربة له فاز بلقب… pic.twitter.com/EXk043iOC6 — الكلاسيكو (@clasico_arabi) March 13, 2024

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لم يقرر بعد من هو خليفة تشافي، لكن مسؤوليه يواصلون البحث في السوق عن الخيار الأفضل.

ويعد ديكو، هو المكلف بعملية البحث عن المدرب الجديد، حيث يدرس أكثر من سيرة ذاتية.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة، إلى أن برونكهورست، لاعب برشلونة السابق بين عامي 2003 و2007، والفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري وكأس السوبر الإسباني مع "البلوغرانا"، بدون فريق منذ نوفمبر 2022، منذ إقالته من تدريب نادي غلاسكو رينجرز.

وبدأ برونخهورست مسيرته التدريبية في فينورد، وتمكن من الفوز بالدوري الهولندي في الموسم (2016-2017)، بالإضافة إلى لبطولتي السوبر المحلي ومثلهما لكأس هولندا، كما فاز بلقب كأس إسكتلندا 2022 مع غلاسكو رينجرز.

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب نابولي، إثر تفوقه عليه (4-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: وسائل إعلام