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صورة تثير التكهنات.. المدير الرياضي لبرشلونة يلتقي أحد المرشحين لتدريبه

الرياضة

صورة تثير التكهنات.. المدير الرياضي لبرشلونة يلتقي أحد المرشحين لتدريبه
AFP /LLUIS GENE
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أثار البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، التكهنات حول اسم المدير الفني الجديد للفريق، عقب مباراته أمام ضيفه نابولي الإيطالي (3-1)، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.

وكان المدير الفني الحالي لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، قد أكد رحيله عن النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شوهد ديكو، رفقة الهولندي جيوفاني فان برونخهورست، مدرب فينورد الهولندي وغلاسكو رينجرز الإسكتلندي سابقا، عقب مباراة برشلونة ونابولي.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لم يقرر بعد من هو خليفة تشافي، لكن مسؤوليه يواصلون البحث في السوق عن الخيار الأفضل.

ويعد ديكو، هو المكلف بعملية البحث عن المدرب الجديد، حيث يدرس أكثر من سيرة ذاتية.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن برونكهورست، لاعب برشلونة السابق بين عامي 2003 و2007، والفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري وكأس السوبر الإسباني مع "البلوغرانا"، بدون فريق منذ نوفمبر 2022، منذ إقالته من تدريب نادي غلاسكو رينجرز.

وبدأ برونخهورست مسيرته التدريبية في فينورد، وتمكن من الفوز بالدوري الهولندي في الموسم (2016-2017)، بالإضافة إلى لبطولتي السوبر المحلي ومثلهما لكأس هولندا، كما فاز بلقب كأس إسكتلندا 2022 مع غلاسكو رينجرز.

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب نابولي، إثر تفوقه عليه (4-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: وسائل إعلام 

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