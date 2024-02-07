ترتيب هدافي كأس آسيا في قطر

انفرد النجم القطري أكرم عفيف بوصافة ترتيب هدافي كأس آسيا المقامة في بلاده وذلك بعدما قاد منتخب "العنابي" للفوز على نظيره الإيراني والتأهل لنهائي البطولة يوم الأربعاء.

وسجل عفيف الهدف الثاني لمنتخب قطر في الدقيقة 43 ليساهم في فوزه على إيران بنتيجة 3-2.

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ورفع عفيف رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة، لينفرد بوصافة ترتيب الهدافين، خلف النجم العراقي أيمن حسين الذي مازال يتربع على الصدارة رغم خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي.

وفي ما يلي ترتيب الهدافين في بطولة كأس آسيا:

- 6 أهداف -

أيمن حسين (العراق)

- 5 أهداف-

أكرم عفيف (قطر)

- 4 أهداف-

أياسي أويدا (اليابان)

- 3 أهداف -

لي كانغ-إن وسون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)، عدي الدباغ (فلسطين)، مهدي طارمي (إيران)، موسى التعمري ويزن النعيمات (الأردن).

- هدفان -

جاكسون إيرفاين ومارتن بويل وكريغ غودوين (أستراليا)، مهدي قائدي وسردار أزمون وعلي رضا جهانبخش (إيران)، تاكومي مينامينو (اليابان)، محمود المرضي (الأردن)، سوباتشاي شايدد (تايلاند)، سلطان عادل ويحيى الغساني (الإمارات)، حسن الهيدوس والمعز علي (قطر)، عزيز بك توركونبوييف وأبوسبيك فايزولاييف (أوزبكستان)، عمر خريبين (سوريا).

تجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية لكأس آسيا ستجمع بين قطر والأردن السبت المقبل.

المصدر:RT