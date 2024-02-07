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قطر تطيح بإيران وتضرب موعدا ناريا مع الأردن في نهائي كأس آسيا

الرياضة

قطر تطيح بإيران وتضرب موعدا ناريا مع الأردن في نهائي كأس آسيا
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واصل المنتخب القطري حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ نهائي بطولة كأس آسيا المقامة على أرضه بفوزه على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2 في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء.

وكان المنتخب الإيراني سباقا لافتتاح باب التسجيل عن طريق نجمه سردار آزمون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد "العنابي" بهدفين من توقيع  جاسم جابر وأكرم حسن عفيف في الدقيقتين 17 و43.

وأدرك الإيرانيون هدف التعادل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء نفذها علي رضا جهانبخش قبل أن يسجل النجم القطري المعز علي الهدف الثالث والفوز لبلاده في الدقيقة 83.

وأكمل المنتخب الإيراني الدقائق لأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه شجاع خليل زاده في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وضرب منتخب قطر موعدا في النهائي مع نظيره الأردني المتأهل على حساب كوريا الجنوبية بفوزه عليه بهدفين دون رد.

ويسعى المنتخب القطري لكتابة التاريخ في سجلاته الرياضية، والوصول لنهائي البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التولي، بعد أن حصد اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

في المقابل، يتطلع منتخب الأردن الذي سيخوض النهائي الأول له في البطولة القارية لتحقيق لقبه الأول.

المصدر: RT

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