مباراة "نارية" اليوم في كأس آسيا.. القنوات الناقلة والتشكيلة

يختضن استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي إيران واليابان، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 في قطر.

ومن المقرر أن تبدا المباراة بين إيران واليابان، في تمام الساعة (14:30) بتوقيت العاصمة الدوحة.

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ويبحث منتخب إيران عن اللقب الأول له في كأس آسيا، منذ عام 1976 والرابع في تاريخه بعد التتويج ثلاث مرات متتالية في الأعوام (1968، 1972، 1976) ليفض شراكته مع نظيره السعودي، الذي ودع البطولة، واللحاق بالمنتخب الياباني، حامل الرقم القياسي بأربعة ألقاب.

وتأهل منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي لبطولة القارة الصفراء، على حساب نظيره السوري بفوزه عليه بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادلهما (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة الدوح، علما أن الأول لعب بعشرة لاعبين في غضون عشرة دقائق مضافة للةقت الأصلي للمواجهة، وعلى مدار الشوطين الإضافيين.

بينما يسعى منتخب "الساموراي" الياباني للفوز باللقب الآسيوي الخامس في مسيرته الاحترافية حتى الآن، ليعزز رقمه القياسي، والابتعاد بفارق لقبين عن ملاحقيه الإيراني، والسعودي الذي ودع النسخة الحالية للبطولة

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وصعد منتخب اليابان، أحد المرشحين بقوة للفوز بلقب هذه النسخة، للدور ربع النهائي على حساب نظيره البحريني، إثر تغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي أيضا، على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة.

وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة لمباراة إيران واليابان:

التشكيل الأساسية لمنتخب إيران:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: كنعانى ، شجاع خليل زاده ، محمدى ، رامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم ، سامان قدوس، علي رضا جهانبخش ، موهيبي

خط الهجوم: سردار أزمون.

التشكيلة الأساسية لمنتخب اليابان :

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

الوسط: موريتا - واتارو إندو - تاكيفوسا كوبو

الهجوم: مابينا - أياسي أويدا - ريتسو دوان.

Next up for the #SamuraiBlue: A quarter-final with Iran! Let’s go Japan! 🇯🇵 pic.twitter.com/18hMp3hayx — J.LEAGUE Official (English) (@J_League_En) February 3, 2024

القنوات الناقلة لمباراة إيران واليابان في كأس آسيا 2023:

تمتلك مجموعة قنوات "beIN SPORTS" القطرية حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس آسيا لهذا العام، وسيتم عرض المباراة على قناة "beIN ASIAN CUP 1"، وقناة "beIN ASIAN CUP 2"، وقناة "beIN ASIAN CUP 3".

كما سيتم بث المباراة داخل السعودية على مجموعة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، إضافة إلى قنوات:

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)

الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)

الرياضية العراقية.

المصدر: وسائل إعلام