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إيران تفجر المفاجأة الكبرى في كأس آسيا.. (فيديو)

الرياضة

إيران تفجر المفاجأة الكبرى في كأس آسيا.. (فيديو)
AFP /HECTOR RETAMAL
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أطاح المنتخب الإيراني بنظيره الياباني أبرز المرشحين لنيل لقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 بقطر من الدور ربع النهائي للبطولة، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وضع الياباني هيديماسا موريتا "الساموراي" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد المنتخب الإيراني الصاع صاعين في الشوط الثاني، بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، محمد موحبي، وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتين (55، 90 من ضربة جزاء) على الرتيب، على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

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وسيكون منتخب إيران في الدور قبل النهائي بانتظار الفائز في المباراة التي ستجمع منتخب قطر صاحب الأرض وحامل اللقب، ونظيره الأوزبكي، في وقت لاحق من مساء اليوم، على استاد البيت بمدينة الخور.

المصدر: RT 

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