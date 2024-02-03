ليلة وصول بطل آسيا إلى "المربع الذهبي".. فيديو
اقترب المنتخب القطري خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب بطل كأس آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الأوزبكي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.
انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ" نيران صديقة" سجله حارس المرمى الأوزبكي أوتكير يوسوبوف خطأ في مرماه، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.
ورد لاعب خط الوسط الأوزبكي أوديلجون خامروبيكوف بهدف التعادل لبلاده في الدقيقة 59 من الوقت الأصلي للقا، ليذهب الطرفان إلى شوطين إضافيين، لم يسفرا عن أي هدف.
حسن الهيدوس يفتتح التسجيل .. لمنتخبنا الوطني 🇶🇦💪— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) February 3, 2024
قطر (1) - أوزبكستان (0)#العنابي#معاً_نفوز#كأس_آسيا2023pic.twitter.com/geyKlkdhpk
ولكن "العنابي" القطري تمكن من حسم نتيجة المباراة لصالحة في سلسلة ركلات الترجيح، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد البيت بمدينة الخور القطرية.
في حضرة الأدعم بإمكان الأحلام أن تتكرر 🇶🇦💪#كأس_آسيا2023 | #هَيّا_آسيا | #قطر_أوزبكستانpic.twitter.com/tEFju4NVgv— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) February 3, 2024
ونجح منتخب قطر في مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب والوصول إلى الدور قبل النهائي للبطولة، وسيكون فيه على موعد مع منتخب إيران، الذي أطاح بنظيره الياباني، أبرز المرشحين لنيل لقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم السبت أيضا، على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.
المصدر: RT