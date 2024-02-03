قطر لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب القاري.. التشكيلة الأساسية

تتجه انظار عشاق الكرة الآسيوية مساء اليوم، صوب استاد البيت بمدينة الخور، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين قطر وأوزبكستان، ضمن الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم الكوريّ الجنوبيّ كيم هي غون، صفارة بداية المباراة بين منتخب قطر صاحب الأرض وحامل اللقب، ونظيره الأوزبكي، في تمام الساعة (18:30) بتوقيت العاصمة الدوحة.

تشكيلة منتخب قطر لمواجهة أوزبكستان:

22- مشعل برشم

2- بيدرو ميفيل

3- المهدي علي

4- محمد وعد

5- طارق سلمان

10- حسن الهيدوس

11- أكرم عفيف

12- لوكاس مينديز

19- المعز علي

20- أحمد فتحي

24- جاسم جابر.

المدرب: الإسباني ماركيز لوبيز.

🏆 AFC Asian Cup | Quarterfinal



🇺🇿 Starting XI against 🇶🇦#AFC#AFCAsianCup2023pic.twitter.com/YcMxQ6F0xN — Uzbekistan Professional Football League (@pfl_uz) February 3, 2024

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وسيضرب الفائز في المباراة التي تجمع منتخبي قطر وأوزبكستان، موعدا في الدور قبل النهائي مع منتخب إيران، الذي أطاح بنظيره الياباني، أبرز المرشحين لنيل لقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

المصدر: RT