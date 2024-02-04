تفاعل وفرحة أمير قطر في المدرجات بتأهل العنابي "للمربع الذهبي" لكأس آسيا.. فيديو

حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأوزبكي مساء أمس السبت، على استاد البيت بمدينة الخور بالدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم.

والتقطت عدسات الكاميرات رد فعل الشيخ تميم وفرحته بفوز "العنابي على نظيره الأوزبكي، بركلات الترجيح (3-2) بعد تعادلهما بهدف لكل كمهما في الوقت الأصلي للقاء.

فرحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعد تأهل العنابي إلى نصف نهائي #كأس_اسيا أمس السبت.#خبرنيpic.twitter.com/k3wnUGD8YX — خبرني Khaberni (@khaberni) February 4, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ونجح منتخب قطر بذلك في مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب والوصول إلى الدور قبل النهائي للبطولة، وسيكون فيه على موعد مع منتخب إيران، الذي أطاح بنظيره الياباني، أبرز المرشحين لنيل لقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم السبت أيضا، على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

المصدر: RT