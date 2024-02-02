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الأردن يكتب التاريخ في كأس آسيا (فيديو)

الرياضة

الأردن يكتب التاريخ في كأس آسيا (فيديو)
AP /Thanassis Stavrakis
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حقق المنتخب الأردني إنجازا تاريخيا بوصوله للمرة الأولى إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الطاجيكي اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء هدف الفوز التاريخي لمنتخب "النشامى" الأردني بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب الطاجيكي فاهادات حانونوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

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وسيكون منتخب الأردن في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

المصدر: RT 

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