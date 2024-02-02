جماهير الأردن تنتظر "المنسف" على حساب طاجيكستان.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحتضن استاد أحمد بن علي في العاصمة الدوحة، اليوم الجمعة، مباراة تاريخية بين منتخبي الأردن وطاجيكستان، ضمن الدور ربع النهائي لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا بقطر.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الصيني فو مينغ (41 عاما) صفارة بداية المباراة، في تمام الساعة (14:30) بتوقيت الأردن وقطر.

وسيبدأ المغربي الحسين عموته، المدير الفني للمنتخب الأردني، على نفس طريقة اللعب المعتادة (3-4-3)، ويبدأ مباراة الأردن وطاجيكستان بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- يزيد أبو ليلى

17- سالم العجالين

5- يزن العرب

3-عبد الله نصيب

13- محمود المرضي

8- نور الروابدة

14- رجائي عايد

23- إحسان حداد

9- علي علوان

10- موسى التعمري

11- يزن النعيمات.

تشكيلة النشامى لمواجهة طاجيكستان ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كأس آسيا 🇯🇴#معك_يالنشميpic.twitter.com/YAepZn38o6 — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 2, 2024

🗒️ تشكيلة الفريقين | 🇹🇯 طاجيكستان 🆚 الأردن 🇯🇴



أبناء المدرب حسين عموتة يأملون في تحقيق إنتصار يمنحهم تأهل تاريخي إلى نصف نهائي #كأس_آسيا2023



📺 تابعوا المباراة مباشرة عبر: https://t.co/PIEt5ojfeK#هَيّا_آسيا | #طاجيكستان_الأردنpic.twitter.com/WWShZWGca6 — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) February 2, 2024

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وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان، عبر الرابط التالي: الأردن مواصلة مسيرته الرائعة في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الطاجيكي.. القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.

المصدر: RT