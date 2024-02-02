الأردن في مواجهة تاريخية ضد طاجيكستان.. والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

يسعى منتخب الأردن مواصلة مسيرته الرائعة في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الطاجيكي، الذي يواجهه اليوم الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بقطر.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الصيني فو مينغ (41 عاما) صفارة بداية المباراة، في تمام الساعة (14:30) بتوقيت الأردن وقطر، على استاد أحمد بن علي في العاصمة الدوحة.

ويتطلع منتخبان الأردن وطاجيكستان إلى كتابة التاريخ بالوصول إلى الدور قبل النهائي، وهو إنجاز لم يحققه أي منهما في النسخ السابقة للبطولة.

وتأهل منتخب "النشامى" الأردني إلى الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 من نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، للبطولة على حساب نظيره العراقي، إثر فوزه المثير عليه (3-2) في "الديربي العربي" الذي جمعهما يوم الاثنين، على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.

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بينما فحر منتخب طاجيكستان بإقصائه نظيره الإماراتي، إثر تغلبه عليه بركلات الترجيح (5-3) بعد تعادلهما في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان أيضا.

ويشارك الأردن للمرة الخامسة في نهائيات البطولة القارية، في حين يظهر المنتخب الطاجيكي للمرة الأولى في تاريخها، وتقابل الطرفان قبل شهرين ونصف ضمن تصفيات كأس العالم، وانتهت المواجهة بينهما بالتعادل بهدف لكل منهما، مما يضفي على المواجهة القادمة طابعا خاصا.

ومن المتوقع أن يعتمد المغربي الحسين عموته، المدير الفني للمنتخب الأردني، على نفس طريقة اللعب المعتادة (3-4-3)، ويبدأ مباراة الأردن وطاجيكستان بالتشكيلة الأساسية التالية:

لحراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب

خط الوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد

خط الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان:

تمتلك مجموعة قنوات "beIN SPORTS" القطرية حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس آسيا لهذا العام، وسيتم عرض المباراة على قناة "beIN ASIAN CUP 1"، وقناة "beIN ASIAN CUP 2"، وقناة "beIN ASIAN CUP 3".

كما سيتم بث المباراة داخل السعودية على مجموعة قنوات "SSC" الرياضية

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أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

دبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)

الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)

الرابعة 1 اتش دي

الرابعة 2 اتش دي.

المصدر: وسائل إعلام