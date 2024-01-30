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بعد واقعة احتفال "أكل المنسف".. الأردني التعمري يوجه رسالة للجماهير العراقية

الرياضة

بعد واقعة احتفال
Globallookpress / Cao Can
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وجه مهاجم منتخب الأردن، موسى التعمري، رسالة للجماهير العراقية، بعد فوز "النشامى" على "أسود الرافدين" (3-2) يوم أمس الاثنين، في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

ونشر موسى التعمري عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، صورة له وهو يحمل العلم العراقي، وعلق قائلا: "علم تزين بكلمة "الله أكبر" لا ينَكس، كرة القدم تجمعنا ولا تفرقنا، هاردلك للعراق الشقيق والحبيب".

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ونجح منتخب الأردن في انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية، من العراق بتسجيله هدفين متتاليين في الوقت الضائع للمباراة، ليحول تأخره بهدف مقابل هدفين إلى ثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان القطرية.

وشهد اللقاء طرد المهاجم العراقي أيمن الحسين، بعد تسجيله هدف التقدم الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 76، بسبب احتفاله بطريقة مستفزة "مشينة"، مقلدا المهاجم الأردني يزن النعيمات احتفالا بإحرازه هدف التقدم "للنشامى" في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول، بـ"أكل المنسف" وشرب القهوة، مما أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: "@TamariMousa"

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