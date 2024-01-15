تركيا.. لاعب إسرائيلي آخر يخضع للتحقيق من قبل ناديه

أعلن نادي باشاك شهير التركي لكرة القدم، في ضواحي مدينة إسطنبول، أنه بدأ تحقيقا تأديبيا ضد لاعبه الإسرائيلي إدين كارتسيف بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب نادي باشاك شهير عبر حسابه على موقع "إكس"، أن إدين كارتسيف "انتهك التعليمات الانضباطية للنادي من خلال النشر على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي بما يتناقض مع حساسيات بلادنا".

ولم يحدد النادي المنشور المعني بالضبط.

ولكن وفقا لإذاعة "TRT Haber" التركية الرسمية، فقد أعاد اللاعب الإسرائيلي نشر صورة من حساب آخر بمناسبة مرور 100 يوم على احتجاز حركة حماس الفلسطينية لرهائن مع "هاشتاغ" "BringThemHomeNow".

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وكان نادي أنطاليا سبور التركي، قد أعلن استبعاد اللاعب الإسرائيلي الآخر، ساجيف جيهزكيل، عن الفريق، بسبب حركة ذات طابع سياسي قام بها.

وأوضح النادي، في بيان له، يوم أمس الأحد، أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا"، وفقا لما أوردت وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأفاد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن مواطنه اللاعب ساغيف جيهزكيل، الذي تم اعتقاله بعد عرض رسالة تدعم الرهائن المحتجزين لدى حماس، سيعود إلى إسرائيل، الاثنين.

يذكر أن إيدن كارتسيف انضم إلى صفوف نادي باشاك شهير في يناير 2023، بحسب الاتحاد التركي لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام