بعد حركة ذات طابع سياسي.. ناد تركي يستبعد لاعبا إسرائيليا

أعلن نادي أنطاليا سبور التركي، استبعاد اللاعب الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل عن الفريق، إثر حركة ذات طابع سياسي قام بها.

وأوضح النادي، في بيان، الأحد، أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأضاف: "لن يسمح مجلس إدارتنا أبدا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".

وفي معرض تعليقه على قرار الاستبعاد، أعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي، وقال في بيان، إن "النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي قام به اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح لمثل هذه التصرفات ما دمت رئيسا لهذا النادي".

وأظهر جيهزقيل البالغ 28 عاما إحدى يديه وكانت مغطاة بالضمادات بعد تسجيله هدفا في مرمى طرابزون سبور، وكتب على الضمادات عبارة "100 يوم، 10/7"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

Sagiv Jehezkel is an Israeli football player in Turkey. Yesterday he did a tribute to the hostages in #Gaza, and was arrested by the authorities.



Following an earthquake in Turkey, #Israel was the first country to offer aid. And this is how they treat us.



Shame on #Turkey. pic.twitter.com/jhyHUbB77B — Tamer Masudin (@TMasudin) January 15, 2024

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عدد من وسائل إعلام تركية، بينها وسائل إعلام رسمية، أن اللاعب الإسرائيلي اعتقل مساء الأحد.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج، الأحد، إن الادعاء العام بدأ تحقيقا مع جيهزقيل مهاجم نادي أنطاليا سبور.

وكتب الوزير التركي في منشور على منصة "إكس"، إن "مكتب المدعي العام في أنطاليا بدأ تحقيقا قضائيا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل بتهمة تحريض الناس على الكراهية، بسبب إيماءته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة، بعد تسجيله هدفا في مباراة أنطاليا سبور وطرابزون سبور في الدوري الممتاز".

Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in #Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 14, 2024

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وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وخلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: "وسائل إعلام"