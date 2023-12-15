ريال مدريد يمنح مبابي مهلة نهائية

يسعى ريال مدريد للدخول في مفاوضات مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث سينتهي عقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الريال سيتعامل بحزم في مفاوضاته مع مبابي، بعد تجارب سيئة عاشها معه سابقا، إذ يريد منه إجابة نهائية قبل 15 يناير المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يرى مبابي "أفضل صفقة ممكنة لتعزيز الخط الهجومي"، لكن النادي الآن يتواجد في موقف أقوى للتفاوض، حيث لا توجد ضغوطات كبيرة كما كان الوضع سابقا، وذلك بعد تألق جود بيلينجهام على الصعيد التهديفي، والتعاقد مع إندريك.



ويراقب الميرينغي وضع مبابي، في ظل تمسك إدارة البي إس جي به، واهتمام العديد من الأندية الإنجليزية أيضا بضمه.

المصدر: "وسائل إعلام"