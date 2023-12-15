رقم سلبي غير مسبوق لباريس تحت الإدارة القطرية

تأهل باريس سان جيرمان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 نقاط (فوزين وتعادلين وهزيمتين)، وهي حصيلة لم يعرفها منذ شرائه من قبل ملاكه القطريين في 2011.

وعلى الرغم من تأكيد مدرب سان جيرمان، لويس إنريكي، أن الفريق سيكون "أفضل بكثير" في فبراير، لا تلعب الإحصائيات كثيرا في صالح ناد يسعى بلا كلل للتتويج بالكأس ذات الأذنين.

ومنذ 2011، لم يتوج باللقب ناد تأهل إلى ثمن النهائي بـ8 نقاط أو أقل في دور المجموعات.

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وانتظارا لقرعة هذا الدور، قد يقع الفريق الباريسي في مواجهة ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي.

ولم يعرف النادي تأهلا بهذه الصعوبة إلى ثمن النهائي منذ شرائه مقابل 70 مليون يورو من صندوق الاستثمارات القطري في 2011 (تبلغ قيمته الآن 4 مليارات يورو).

وبلغ باريس سان جيرمان نهائي البطولة في 2020 ونصف النهائي في 2021 وكان خلال السنوات الماضية ينافس دائما على اللقب.

لكن في النسخة الحالية، كان الفريق نظريا خارج البطولة خلال مواجهة دورتموند لمدة 20 دقيقة حتى أحرز زائير إيمري هدف التعادل في الدقيقة 56، وتعادل الميلان مع نيوكاسل.

المصدر: "وكالات"