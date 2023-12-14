تقنية الفيديو تقتل فرحة مبابي وجبن إنريكي يفجر غضبه

لم يستطع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الاحتفال بهدف سجله في شباك بوروسيا دورتموند، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76، بعد تمريرة متقنة من زميله أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب.



لكن تقنية حكم الفيديو المساعد، تدخلت بالإشارة إلى إلغاء الهدف، لوقوع كيليان مبابي في مصيدة التسلل، في المباراة المقامة على ملعب سيجنال إيدونا بارك الألماني.



وكان دورتموند تقدم بهدف كريم أديمي في الدقيقة 51، فيما أدرك وارن زاير إيمري التعادل لسان جيرمان (56).

وذكرت شبكة RMC سبورت أن مبابي لم يكن راضيا تماما عن سيناريو تأهل باريس بعد ضياع المركز الأول.



وأضافت الشبكة الفرنسية أن كيليان بدا معترضا على التحفظ الدفاعي لإنريكي في الدقائق الأخيرة للحفاظ على التعادل، في ظل تقدم ميلان على نيوكاسل 1-2 في المباراة الأخرى.

Según RMC Sport, Luis Enrique, con el 1-1 del PSG en Dortmund y la victoria del Milan, ordenó al PSG bajar de ritmo y eso no le gustó a Mbappé, que quería la victoria y ser líder.



Al final del partido, el francés le mostró al técnico su descontento y le miró contrariado. pic.twitter.com/eNuguSo7n2 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 13, 2023

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وأشارت إلى أن قرار المدرب الإسباني لم يعجب مبابي، الذي أراد أكثر الاندفاع هجوميا لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة.



ونشرت مقطع فيديو لمبابي وهو يتحدث مع إنريكي، وتبدو على اللاعب الفرنسي علامات الانزعاج والغضب وعدم الرضا.



وتأهل الفريق الفرنسي في وصافة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق المواجهات عن ميلان، بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب برصيد 5 نقاط، واحتفظ دورتموند بالصدارة ب11 نقطة.



ويعد كيليان مبابي البالغ 24 عاما هداف الفريق الباريسي في دوري الأبطال هذا الموسم، بتسجيله 3 أهداف.

المصدر: "وكالات"