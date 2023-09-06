"أربطوا الأحزمة".. تغريدة مفاجئة للفراج بشأن صلاح قبل 24 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات في السعودية

تتواصل الأنباء بشأن احتمال انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي إلى صفوف نادي اتحاد جدة وذلك قبل 24 ساعة فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية في السعودية.

وألمح الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، إلى أن صلاح قد ينضم لاتحاد جدة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في السعودية مساء غد الخميس.

فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقه الاكبر محليا ودوليا بعد سيل من التسريبات الاعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات .. انصح بعدم الاستعجال في اطلاق الاحكام قبل اللحظة الاخيرة .

اربطوا الاحزمه للاكشن الكبير 🔥🔥🔥.. ننتظر ونشوف .#محمد_صلاح#اكشن_مع_وليد#وليد_الفراج — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) September 6, 2023

وكتب الفراج عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس": "فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقة الأكبر محليا ودوليا بعد سيل من التسريبات الإعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات، أنصح بعدم الاستعجال في إطلاق الاحكام قبل اللحظة الأخيرة".

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وتابع: "أربطوا الأحزمة للأكشن الكبير، ننتظر ونشوف، محمد صلاح".

وذكرت تقارير إعلامية نهاية الأسبوع الماضي، أن ليفربول رفض عرضا ضخما بلغت قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة للتخلي عن خدمات صلاح، كما كشفت تقارير أخرى أن الفريق السعودي سيرفع عرضه إلى 220 مليون جنيه إسترليني لإقناع ليفربول ببيع نجمه المصري قبل إغلاق سوق الانتقالات في السعودية.

المصدر: RT