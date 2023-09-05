لاعب مهاري ويتميز بالسرعة.. ليفربول يستقر على بديل صلاح

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول استقرت على اسم اللاعب الذي سيخلف النجم المصري محمد صلاح في حال رحيله عن "الريدز".

وانتشرت في الأيام الأخيرة شائعات عديدة مرتبطة برحيل صلاح عن نادي ليفربول، حيث يتطلع نادي اتحاد جدة السعودي لضمه في صفقة قياسية.

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وتشير التقارير إلى أن الفريق السعودي على استعداد لدفع 233 مليون يورو مقابل ضم صلاح، وفي حال إتمام هذه الصفقة، فسيصبح النجم المصري أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم متخطيا الرقم القياسي الذي يحمله البرازيلي نيمار منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في العام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ومع استمرار فترة الانتقالات في المملكة العربية السعودية فإن فقدان ليفربول لنجمه الأول يبقى واردا.

وبحسب المعلومات التي جمعتها صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ليفربول سيحول بوصلته إلى نجم بايرن ميونيخ، ليروي ساني، لخلافة صلاح في حال رحيل الأخير.

ووفقا للصحيفة، فإن قادة النادي الإنجليزي استقروا على الجناح الدولي الألماني، الذي سيجذب ملفه الشخصي ومميزاته مدرب ليفربول، يورغن كلوب.

وسينجذب المدرب الألماني بشكل خاص إلى تعدد مهارات ساني، القادر على اللعب على كلا الجانبين، كما يتميز بسرعة هائلة.

ونوهت "بيلد" أن ليفربول لا يمكنه التعاقد مع ساني راهنا بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في الأول من سبتمبر الجاري، ويتعين عليه الانتظار حتى فتح نافذة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وبخلاف ليفربول، فإن الاتحاد السعودي يمكنه ضم صلاح خلال هذه الأيام قبل قفل سوق الانتقالات الصيفية في السعودية بعد غد الخميس.

ويرتدي ليروي ساني، البالغ من العمر 27 عاما، ألوان بايرن ميونخ منذ صيف 2020، عندما انتقل إليه من مانشستر سيتي مقابل 49 مليون يورو.

ولعب ساني منذ ذلك الحين 137 مباراة مع البايرن، سجل 41 هدفا وقدم 37 تمريرة حاسمة.

في هذا الموسم، سجل ساني 3 أهداف في 3 مباريات بالدوري الألماني ويمتد عقده حتى يونيو 2025، وهو ما قد يعقد مهمة ليفربول في ضمه.

المصدر: topmercato