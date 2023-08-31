رئيس "يويفا" يحسم جدل مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

حسم السلوفيني أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجدل المثار حول احتمالية خوض الأندية السعودية لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وتحدث رئيس "يويفا" خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن الطفرة الهائلة التي يعيشها الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وقال تشيفيرين في تصريحاته: "الدوري السعودي ليس خطرا، لقد رأينا نهجا مماثلا في الصين، حيث اشتروا لاعبين في نهاية حياتهم المهنية عبر تقديم الكثير من المال لهم، لكن النتيجة هي أن كرة القدم الصينية لم تتقدم أو يتأهل منتخب الصين إلى كأس العالم بعد ذلك".

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وأضاف عن مشروع كرة القدم السعودية: "إذا فعلوا ذلك، فيجب عليهم العمل على تدريب اللاعبين والمدربين، لكن هذه ليست مشكلتي".

وعن إمكانية مشاركة الأندية السعودية في بطولات الأندية الأوروبية مستقبلا قال: "هذا يهم وسائل الإعلام، ولكن ليس مجتمع كرة القدم الأوروبي كثيرا، لكنني لا أعتقد للحظة أن هذا قد يهدد ملاعبنا أو مسابقاتنا".

وأضاف: "تحدثت وسائل الإعلام عن هذا دون أن تسألنا، فقط الأندية الأوروبية هي التي يمكنها المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي".

وعن خيار إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة في المستقبل، أكد تشيفيرين في ختام تصريحاته: "لا يمكن إلا للاتحادات الأوروبية التقدم بطلب لإقامة نهائي، إذا أردنا ذلك سيكون علينا تغيير جميع قواعدنا ولا نريد ذلك".

المصدر: "وكالات"