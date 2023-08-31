السعودية تزيح غوارديولا عن عرشه

فقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مكانه في صدارة قائمة أعلى المدربين أجرا في العالم لأول مرة منذ 10 أعوام، لصالح الإيطالي روبيرتو مانشيني المدرب الجديد لمنتخب السعودية.

وذكر موقع givemesport البريطاني، الذي أعد القائمة، أن الإنجليزي ستيفن جيرارد جاء من بعيد ووضع نفسه في مركز متقدم للغاية بعد استلامه مهام تدريب فريق الاتفاق السعودي، متفوقا على العديد من أبرز المدربين الكبار والمخضرمين في العالم.

أعلى المدربين أجرا في العالم:

وضمت قائمة المدربين الأعلى أجرا في العالم التي يوجد فيها مدربان اثنان بالدوري السعودي المدربين التاليين:

10- ماسيميليانو أليغري (يوفنتوس)

بدأ أليغري موسمه الثالث على التوالي في حقبته الثانية مع السيدة العجوز، ويسعى أليغري حاليا لتجاوز خيبة الموسم الماضي الذي ودع فيه الفريق مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، ثم أقصي من الدوري الأوروبي من نصف النهائي، وأنهى الدوري الإيطالي في المركز السابع بعد خصم 10 نقاط من رصيده.

وعلى الرغم من ذلك تمسكت إدارة يوفنتوس ببقاء أليغري ومنحته راتبا سنويا يصل إلى 9 ملايين يورو.

9– جورجي خيسوس (الهلال)

تعاقد الهلال السعودي في يوليو الماضي مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، ليبدأ مع الزعيم مرحلة ثانية بعد الأولى التي استمرت 6 أشهر وانتهت في يناير2019، ويتقاضى حاليا 10 ملايين يورو سنويا.

8- إريك تن هاغ (مانشستر يونايتد)

نجح المدرب الهولندي في إعادة ترتيب البيت الداخلي في مانشستر يونايتد في أول موسم له مع "الشياطين الحمر"، إذ أنهى بطولة الدوري في مركز مؤهل لمسابقة دوري الأبطال.

كما بلغ بالفريق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يخسره أمام جاره مانشستر سيتي، وقبل ذلك توج الفريق بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويدفع مانشستر يونايتد للمدرب الذي ساهم في رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق نحو 10.5 مليون يورو كراتب سنوي.

7- يورغن كلوب (ليفربول)

بدأ كلوب موسمه التاسع مع ليفربول الذي يطمح فيه للعودة إلى المنافسة على الألقاب.

وسبق أن قاد كلوب ليفربول للتتويج بجميع الألقاب الممكنة منذ وصوله في أكتوبر 2015 باستثناء لقب وحيد هو الدوري الأوروبي، إذ خسر نهائي المسابقة في ذلك الموسم أمام إشبيلية.

وتدفع إدارة ليفربول راتبا سنويا للمدرب البالغ 56 عاما، ما يقرب من 10.5 مليون يورو.

6- ماوريسيو بوكيتينو (تشيلسي)

بعد موسم 2022-2023 الصادم بالنسبة لتشيلسي تعاقدت إدارة النادي برئاسة الأمريكي تود بويلي مع الأرجنتيني بوكيتينو من أجل إعادة الفريق إلى سابق عهده.

وأثارت هذه الخطوة غضب جماهير توتنهام هوتسبير الذي أشرف بوكيتينو على تدريب فريقها لمدة خمسة مواسم.

ويتقاضى بوكيتينو مع "البلوز" راتبا سنويا يصل إلى 11.5 مليون يورو.

5- توماس توخيل (بايرن ميونيخ)

وصل توخيل إلى مدينة ميونيخ من أجل تدريب العملاق البافاري في آخر شهرين تقريبا من نهاية موسم 2022-2023 .

وتوج بلقب الدوري الألماني فقط، ثم خسر كأس السوبر الألماني قبل بداية الموسم الجديد.

وحسب العقد الموقع بين توخل وبايرن ميونيخ، فإن الأول يستلم راتبا سنويا يصل إلى 12 مليون يورو.

4- دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

باشر الأرجنتيني مهامه كمدرب لأتلتيكو مدريد في منتصف موسم 2011-2012 وما زال على رأس عمله حتى الآن، وحقق للنادي تسعة ألقاب، أبرزها الدوري الإسباني مرتين رغم سطوة برشلونة وريال مدريد ومثلهما في الدوري الأوروبي.

وتصل قيمة الراتب الذي يتقاضاه سيميوني من الروخيبلانكوس إلى 15 مليون يورو.

3- ستيفن جيرارد (الاتفاق)

تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع جيرارد في يوليوالماضي من أجل قيادة الفريق في الموسم الجديد 2023-2024، وهو التجربة الثالثة في مسيرة جيرارد التدريبية التي بدأت مع غلاسكو رينجرز ثم أستون فيلا، وقاد الأول للتتويج بلقب الدوري الإسكتلندي في موسم 2020-2021.

ويتقاضى جيرارد من الاتفاق راتبا يصل إلى 17.7 مليون يورو.

2- بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

بدأ غوارديولا موسمه الثامن مع مانشستر سيتي الذي استلم مهام تدريبه مع انطلاق موسم 2016-2017 وقادهم لتحقيق 15 لقبا، أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات في سبعة مواسم، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة والتي جاءت في إطار الثلاثية التاريخية بنهاية موسم 2022-2023، وكان آخرها كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية بركلات الترجيح.

ويتلقى غوارديولا راتبا سنويا يصل إلى 23 مليون يورو.

Roberto Mancini has been named the new coach of Saudi Arabia 2 weeks after resigning from Italy 🇸🇦.



"I made history in Europe, now is time to make history with Saudi," he said.



A four-year contract worth around €30m a season makes him the world's highest-paid football coach. pic.twitter.com/t5p53dxcbi — SportyBet Zambia (@sportybetzm) August 28, 2023

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1- روبيرتو مانشيني (منتخب السعودية)

لأول مرة منذ عام 2013 يفقد غوارديولا مكانه كأعلى المدربين أجرا في العالم، وذلك بعد تعاقد الاتحاد السعودي مع الإيطالي مانشيني للإشراف على تدريب "الأخضر".

ويمتد عقد المدرب الإيطالي حتى يونيو 2027، وحسب الموقع، فإن مانشيني سيتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 30 مليون يورو.

المصدر: "arabicpost+givemesport"