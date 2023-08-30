من أوروبا.. صفقات صنعت التاريخ بالدوري السعودي 2023

تحول دوري روشن السعودي لعامل جذب كبير للنجوم العالميين ونجحت الأندية السعودية في جلب صفقات من طراز رفيع لتدعيم الصفوف في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها تنفيذا لمشروع وزارة الرياضة.

ولم تكن الصفقات مقتصرة على صعيد الأندية بل نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال انتقالات صيف 2023، في التوقيع مع روبرت مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا والفائز بلقب يورو 2020 مع الأتزوري، لتدريب المنتخب "الأخضر" في الفترة القادمة حتى عام 2027، براتب صافي قدره 25 مليون يورو سنويا.

ولن يكون الموسم الجديد في الدوري السعودي عاديا من حيث القوة والإثارة بعد وصول كوكبة كبيرة من اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وخلال هذا التقرير، نرصد لمتابعينا، جميع الانتقالات الصيفية 2023 التي وصلت إلى الدوري السعودي من أوروبا في موسم 2023-2024:

إقرأ المزيد

الهلال:

البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان حتى عام 2025، مقابل 90 مليون يورو دون احتساب المكافآت، فيما سيحصل على راتب 300 ـ 400 مليو يورو على مدار عامين.

البرازيلي مالكوم فيلبي أوليفيرا قادما من زينيت الروسي مقابل 60 مليون يورو.

البرتغالي روبن نيفيش قادما من وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو.

المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش حتى عام 2026 مقابل 50 مليون يورو.

الصربي سيرجي سافيتش من لاتسيو مقابل 42 مليون يورو، عقد حتى عام 2026 مقابل 20 مليون يورو سنويا.

السنغالي-الفرنسي كاليدو كوليبالي من تشيلسي مقابل 23 مليون يورو، سيحصل على راتب 30 مليون يورو سنويا حتى 2026.

حارس المرمى المغربي ياسين بونو حتى 2026، قادما من إشبيلية مقابل 21 مليون يورو، وراتب 15 مليون يورو سنويا.

المدرب البرتغالي خورخي خيسوس لمدة عام واحد.

الاتحاد:

البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول مقابل 52 مليون دولار، فيما سيحصل على راتب 425 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

جوتا قادما من سلتيك الإسكتلندي، بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، عقد لمدة 3 سنوات.

الفرنسي كريم بنزيما وقع للاتحاد السعودي حتى 2026 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

الفرنسي نغولو كانتي وقع للاتحاد السعودي حتى 2026 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

النصر:

كانت بداية الانتقالات الجامحة من الدوريات الأوروبية إلى دوري روشن عندما فجر نادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل، بتعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ اللاعب تعاقده مع مانشستر يونايتد، ورصد النادي السعودي راتبا يقدر بـ 200 مليون يورو لموسمين.

الجناح السنغالي ساديو ماني لمدة 3 سنوات حتى عام 2026 قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني، مقابل 30 مليون يورو، و40 مليون يورو كراتب سنوي للاعب.

لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو يوقع للنصر السعودي حتى عام 2026 مقابل 60 مليون يورو.

الإسباني إيمريك لابورت يوقع للنصر حتى عام 2026 قادما من مان سيتي مقابل نحو 27,5 مليون يورو.

الإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، مقابل نحو 25 مليون يورو.

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يوقع للنصر السعودي من إنتر ميلان مقابل 18 مليون يورو.

الظهير الأيسر لمان يونايتد، البرازيلي أليكس تيليس حتى 2025، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني إضافة للحوافز، مع حصوله على 7 ملايين إسترليني راتب سنوي إضافة للحوافز.

الأهلي:

الإسباني غابري فيغا يوقع للأهلي السعودي قادما من سيلتا فيغو مقابل نحو 40 مليون يورو.

الجزائري رياض محرز من مان سيتي حتى 2027، مقابل 30 مليون يورو رسوم، وراتب 30 مليون يورو سنويا للاعب.

المدافع الإيطالي روجر إيبانيز قادما من روما مقابل 28.5 مليون يورو.

الفرنسي سانت ماكسميليان قادما من نيوكاسل الإنجليزي مقابل 27.2 مليون يورو.

المدافع التركي ميريح ديميرال من أتالانتا الإيطالي مقابل 20 مليون يورو.

حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي حتى 2026 في صفقة دائمة من تشيلسي مقابل 18,5 مليون يورو، وراتب سنوي يقدر بـ 12 مليون يورو و4 ملايين يورو حوافز.

الإيفواري فرانك كيسي مقابل 12.5 مليون يورو، وقع عقدا حتى عام 2026، براتب 64 مليون يورو على مدى 3 سنوات.

البرازيلي روبرتو فيرمينو لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026، في صفقة انتقال حر، فيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية بشأن راتبه.

الألماني ماثياس يايسله مدربا للأهلي السعودي لمدة 3 سنوات حتى 2026.

الشباب:

المهاجم السنغالي حبيب ديالو قادما ستراسبورغ الفرنسي مقابل 18 مليون يورو.

الاتفاق:

الإنجليزي جوردان هندرسون من ليفربول لمدة 3 سنوات حتى 2026، مقابل 14 مليون يورو، وراتب 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي حتى عام 2027 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي.

قلب الدفاع الاسكتلندي جاك هيندري في صفقة انتقال دائمة مقابل 6.9 ملايين يورو قادما من كلوب بروج البلجيكي.

الإنجليزي ستيفن جيرارد مدربا جديدا للاتفاق السعودي حتى عام 2025.

الوحدة:

المدافع المغربي جواد اليامق قادما من بلد الوليد الإسباني مقابل 1.2 مليون يورو.

أبها:

المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامـبي حتى 2025، قادما من ليون الفرنسي مقابل 1.7 مليون يورو.

وما زال الحديث عن الصفقات المدوية من الدوريات الأوروبية الكبرى لم ينته بعد إذ ينتظر عشاق الاتحاد السعودي إتمام الصفقة المنتظرة طويلا مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

علما أن نافذة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي تغلق في تاريخ 7 سبتمبر من العام الجاري 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت السعودية وموسكو.

يذكر أنه يحق لكل فريق في مسابقة دوري روشن التعاقد مع 8 لاعبين أجانب في القائمة وذلك وفقا للقرار المعلن من جانب اتحاد الكرة السعودي، علما بأن كل فريق يحق له مشاركة 7 لاعبين في قائمة المباراة مع استبعاد لاعب فقط.

المصدر: RT