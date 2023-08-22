ضحايا صفقات الدوري السعودي

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية الجاري من نهايته، تعاني عدة أندية أوروبية من فشلها في استكمال العديد من الصفقات بسبب ظهور منافس لها لأول مرة منذ عقود من خارج قارتها.

المنافس هو دوري روشن السعودي الذي نجح في استقطاب الكثير من الأسماء العالمية، مخلفا مجموعة ضحايا سواء خسروا نجومًا بشكل مباشر لصالح الأندية السعودية أو لم ينجحوا في ضمهم من فرق أخرى بسبب تفضيل هؤلاء اللاعبين على الانتقال إلى المملكة.

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برشلونة:

رغم أن برشلونة لم يفقدبشكل مباشر أي لاعب سوى فرانك كيسييه، الذي أراد النادي الكتالوني التخلص منه وجاء ضم الأهلي له بمثابة راحة كبيرة لإدارة الفريق.

إلا أن الأزمة كانت في عدم إتمام عدة صفقات كانت الأندية السعودية تقف حائلا دون إنجاحها، مثل اللاعب روبن نيفيش الذي فضل الانضمام للهلال على أن ينضم لبرشلونة، هذا بالإضافة إلى مارسيل بروزوفيتش الذي كان على رادارات النادي الكتالوني أيضا.

وهناك بالطبع نيمار دا سيلفا الذي رفضه تشافي وأراده رئيس النادي جوان لابورتا، فقرر أن يرفض خطة الأخير الخاصة بالانتظار حتى نهاية الانتقالات وانضم للهلال.

ليفربول:

بسبب الاستثمارات السعودية الضخمة في سوق الانتقالات الجاري، وجد النادي الإنجليزي نفسه فجأة يفقد مجموعة من نجومه لصالح الأندية السعودية.

فهناك جوردان هندرسون الذي انتقل إلى صفوف الاتفاق مقابل 14 مليون يورو، وبالطبع روبرتو فيرمينو الذي رحل عن الريدز لينضم إلى الأهلي دون مقابل.

وأخيرا الصفقة الأكبر الخاصة بفابينيو الذي ترك ليفربول لينضم لصفوف الاتحاد بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري بحوالي 47 مليون يورو.

ريال مدريد:

خسر النادي الملكي كريم بنزيما في سوق الانتقالات لصالح الأندية السعودية، ولم ينجح الملكي حتى الآن تعويضه وسيكمل الموسم على الأرجح معتمدا على صفقة أقل من المتوسطة وهي خوسليو.

ريال بيتيس:

النادي الأندلسي خسر لاعبين من فريقه، هما خوانمي في صفقة إعارة لصالح فريق الرياض الصاعد حديثا لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ومعه اللاعب السابق في صفوف برشلونة أليكس كويادو والذي انضم إلى صفوف الأخدود أيضا في صفقة إعارة هو الآخر.

تشيلسي:

يعتبرالفريق اللندني من أكثر الفرق التي تضررت بشكل مباشر من الصفقات الهائلة للدوري السعودي، بعد أن خسر عناصر الخبرة لديه أولها إدوارد ميندي لصالح الأهلي، ونجم خط الوسط الكبير نجولو كانتي الذي انضم لصفوف الاتحاد.

ومازال الحديث لم ينته بعد عن قائمة ضحايا الدوري السعودي إذ مازال هناك عدة صفقات ومفاوضات قائمة لم تحسم بعد ولعل أبرزها نجم ليفربول المهاجم المصري محمد صلاح لصالح الاتحاد.

المصدر: goal