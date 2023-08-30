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لاعب فرنسي يرد على "مغرد" انتقده بسبب انتقاله للأهلي السعودي (فيديو)

الرياضة

لاعب فرنسي يرد على
twitter/ALAHLI_FC
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رد اللاعب الفرنسي آلان سان ماكسيمان، جناح نادي أهلي جدة السعودي، بحدة على مغرد انتقده بسبب الانتقال إلى صفوف الفريق الصاعد مؤخرا لدوري "روشن"، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم آلان سان ماكسيمان (26 عاما) إلى صفوف نادي أهلي جدة بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، حتى عام 2026، قادماً من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وعلق أحد الأشخاص على "تغريدة" للاعب الفرنسي، عبر حسابه على منصة "إكس، قائلا: "نادي صغير ضيعت نفسك فيه"، ليرد عليه ماكسيمان: "قلها مرة أخرى دون أن تبكي".

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يذكر أن نادي الأهلي، العائد إلى دوري الأضواء، حقق انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الحالي، على حساب ضيفه الطائي، بفوزه عليه بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، ويتقاسم الصدارة مع اتحاد جدة، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة لكل منهما.

المصدر: منصات التواصل 

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