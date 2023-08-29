سرقة هدف "عالمي".. كريستيانو رونالدو يستشيط غضبا (فيديو)

أثار الحكم الدولي الأمريكي إسماعيل الفتح، غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإلغاء هدف له في شباك ضيفه الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا برأسه في الدقيقة 20، ولكن إسماعيل الفتح، المنحدر من أصول مغربية، ألغى الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR"، بداعي وجود عملية الدفع من قبل "صاروخ ماديرا" ضد أحد مدافعي الشباب.

لقطة الخطأ التي تم بسببه الغاء هدف رونالدو الثاني.pic.twitter.com/ZCQJ60AGBFhttps://t.co/28kyxrjf0s — عمرو (@bt3) August 29, 2023

🎥| حكم اللقاء يقرر إلغاء هدف كريستيانو بعد عودته لتقنية VAR .. وسط غضب من كريستيانو رونالدو ومدرب الفريق كاسترو #النصر_الشبابpic.twitter.com/6pnfLWLk0R — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 29, 2023

2️⃣وهنا الحكم (الهاديء/الواثق)، يهديء من غضب الدون ويلاطفه بابتسامة ..!

*رونالدو مكسب كبير لدورينا وملاعبنا، ونقدر حماسه وإخلاصه وتفانيه، لكن من واجبه أن يكمل الأداء الفني بالتعامل في الميدان، ليس في مباراة اليوم بل سبقها مع لاعبين وحكام.

عليه مراعاة عشق الشباب له.#النصر_الشبابpic.twitter.com/ug5bSlBDyl — خلف ملفي 🇸🇦 (@khalafmelfi) August 29, 2023

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وانفجر رونالدو غضبا بعد إلغاء هدفه، وتحدث مع الحكم مشيرا إلى أنه لم يرتكب ذلك الخطأ الذي أدى إلى إلغاء الهدف.

المصدر: RT