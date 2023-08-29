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سرقة هدف "عالمي".. كريستيانو رونالدو يستشيط غضبا (فيديو)

الرياضة

سرقة هدف
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أثار الحكم الدولي الأمريكي إسماعيل الفتح، غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإلغاء هدف له في شباك ضيفه الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا برأسه في الدقيقة 20، ولكن إسماعيل الفتح، المنحدر من أصول مغربية، ألغى الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR"، بداعي وجود عملية الدفع من قبل "صاروخ ماديرا" ضد أحد مدافعي الشباب.  

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وانفجر رونالدو غضبا بعد إلغاء هدفه، وتحدث مع الحكم مشيرا إلى أنه لم يرتكب ذلك الخطأ الذي أدى إلى إلغاء الهدف.

المصدر: RT 

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