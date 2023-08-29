رونالدو يقود النصر لفوز ساحق على الشباب (فيديو)

ألحق نادي النصر هزيمة ساحقة بضيفه الشباب (4-0) في "ديربي" العاصمة الرياض، الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين متتاليين "للعالمي" من ركلتي جزاء في الدقيقتين (13، و38)، قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

هدف | النصر 2 × 0 الشباب | رونالدو#النصر_الشبابpic.twitter.com/LvcIRhsTb6 — Sport News (@Sport__news_) August 29, 2023

بينما سجل المدافع سلطان الغنام الهدف الرابع من متابعة لكرة مرتدة من القائم بعد تسديدة "صاروخ ماديرا" أيضا، بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

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هدف #النصر الرابع عن طريق الظهير الأفضل آسيويًا سلطان الغنام 💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/NlmVP2t0Uq — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 29, 2023

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا برأسه في الدقيقة 20، ولكن الحكم الدولي الأمريكي إسماعيل الفتح، المنحدر من أصول مغربية، ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR"، بداعي وجود عملية الدفع من قبل "صاروخ ماديرا" ضد أحد مدافعي الشباب.

كما حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فرصة تسجيل "الهاتريك" في ثاني مباراة على التوالي، لكنه منح الكرة لزميله عبد الرحمن الغريب لتنفيذها، وارتدت كرة الأخير من القائم.

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الأسطورة كريستيانو رونالدو يهدي عبدالرحمن غريب ركلة الجزاء رغم انه يحتاج الهدف للوصول للهاتريك !💛 pic.twitter.com/TsUkokfGv2 — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 29, 2023

وأكمل نادي الشباب المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا.

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وحقق نادي النصر انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) بعد هزيمتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، توقف رصيد نادي الشباب عند نقطتين فقط، وتراجع إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT