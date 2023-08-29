نجوم النصر في مواجهة الشباب مساء اليوم على ملعب "الأول بارك"
يحتضن ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، اللقاء المرتقب بين نادي النصر وضيفه الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي للسعودية.
وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما)، المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" لمواجهة ضيفه الشباب:
44- نواف العقيدي
2- سلطان الغنام
4- محمد أل فتيل
27- إيمريك لابورت
13- جيسلان كونان
17- عبد الله الخيبري
25- أتافيو مونتيرو
77- ماسيلو بروزوفيتش
29- عبد الرحمن الغريب
10- ساديو ماني
7- كريستيانو رونالدو.
قائمة الفريق الرسمية للمباراة تصـل! 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 29, 2023
بالتوفيق لنجومنا 💛 #النصر_الشباب | #AlNassrAlShababpic.twitter.com/hFluLInDKE
بينما اختار الأرجنتيني خوان براون (45 عاما)، المدير الفني لنادي الشباب، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نجوم "العالمي" وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:
18- كيم سيونغ جيو
27- فواز الصقور
88- نادر الشراري
4- إياغو سانتوس
16- حسين الصبياني
6- غوستافو كويلار
15- حسين القحطاني
10- إيفر بانيغا
90- فهد المولد
11- هتان باهبري
20- حبيب ديالو.
⚽️قائمة "الليوث" في مواجهة اليوم #النصر_الشباب#يلا_شبابpic.twitter.com/q2wJsnaYmV— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 29, 2023
واستهل نادي النصر مشواره في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) بهزيمتين متتاليتين أمام كل من الاتفاق (1-2) والتعاون (0-2)، قبل أن يحقق فوزا عريضا على مضيفه الفتح بخمسة أهداف من دون رد، في الجولة الماضية، ويحتل المركز الحادي عشر حتى الآن.
بينما يشغل نادي الشباب المركز الخامس عشر على سلم الترتيب، برصيد نقطتين فقط من تعادلين مقابل هزيمة.
المصدر: RT