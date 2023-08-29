تاليسكا يحسم الجدل حول مصيره مع نادي النصر السعودي

أكد المهاجم البرازيلي تاليسكا استمراره مع نادي النصر السعودي، خلال المرحلة المقبلة، ردا على تقارير صحفية زعمت أن اللاعب في طريقه للرحيل عن صفوف "العالمي" خلال "الميركاتو" الجاري.

وكتب تاليسكا عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، يوم أمس الاثنين: "يا جمهور النصر، يا من تحبون هذا النادي، توقفوا عن تدعيم ذلك، إنها أخبار كاذبة، لقد جددت حتى 26، لا يوجد سبب يدفعني إلى مغادرة النادي، أنا لا أتفاوض مع أي شخص، النادي ليس لديه أي نية لتركي، لأنه لا يوجد سبب".

وأضاف: "الأرقام لا تكذب، أنا سعيد هنا، لا أريد الذهاب إلى أي مكان، لدي تاريخ جميل مع هذا النادي، عندما وصلت إلى النادي مررت بكل الصعوبات مع هذا النادي".

وتابع: "(الجماهير) لا تنسوا ذلك أيضا، لن أذهب إلى أي مكان، وليس لدي أي نية للمغادرة هنا، أنا سعيد في هذا البلد مع عائلتي، نتابع مع بعض، أحبكم، دعونا نركز على دعم فريقنا غدا في الملعب".

twitter/talisca_aa

انضم تاليسكا (29 عاما) إلى صفوف نادي النصر في عام 2021، ومنذ ذلك الحين شارك في 62 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 45 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

يستعد نادي النصر لمواجهة ضيفه الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

واستهل نادي النصر مشواره في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) بهزيمتين متتاليتين أمام كل من الاتفاق (1-2) والتعاون (0-2)، قبل أن يحقق فوزا عريضا على مضيفه الفتح بخمسة أهداف من دون رد، في الجولة الماضية، ويحتل المركز الحادي عشر حتى الآن.

المصدر: وكالات