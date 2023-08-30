شاهد.. محرز يسجل في فوز أهلي جدة على الطائي وكيف احتفل الجمهور السعودي به
قاد الجزائري الدولي رياض محرز، فريقه الأهلي لاستعادة وصافة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه على الطائي 2-0، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.
وسجل محرز الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يصنع الهدف الثاني لفرانك كيسي في الدقيقة 59.
رياض محرز ⚽️— موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) August 29, 2023
فرانك كيسيه ⚽️
متعة أهلاوية💚🤍pic.twitter.com/iqfflTxnRK
واحتفلت جماهير الأهلي على طريقتها من مدرجات ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
الله اكبر .. رياض محرز 🇩🇿💚@Mahrez22#الاهليpic.twitter.com/WhgBvzbxjM— وليد سعيد (@Rabanalsafena) August 29, 2023
🎥— وليد سعيد (@Rabanalsafena) August 29, 2023
تفاعل محترف #الأهلي#رياض_محرز مع أهزوجة #شكون_انتوما 💚🔥 ..#كيسيه طربان مع الجماهير 🤯 .. pic.twitter.com/QaAn87TLiy
وبهذا الفوز صعد الأهلي لوصافة الترتيب برصيد 12 نقطة متساويا مع الاتحاد المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز 14.
يذكر أن الأهلي وقع مع النجم الجزائري قادما من مانشستر سيتي حتى 2027، مقابل 30 مليون يورو، وراتب 30 مليون يورو سنويا للاعب.
المصدر:RT