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شاهد.. محرز يسجل في فوز أهلي جدة على الطائي وكيف احتفل الجمهور السعودي به

الرياضة

شاهد.. محرز يسجل في فوز أهلي جدة على الطائي وكيف احتفل الجمهور السعودي به
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قاد الجزائري الدولي رياض محرز، فريقه الأهلي لاستعادة وصافة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه على الطائي 2-0، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل محرز الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يصنع الهدف الثاني لفرانك كيسي في الدقيقة 59.

واحتفلت جماهير الأهلي على طريقتها من مدرجات ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

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وبهذا الفوز صعد الأهلي لوصافة الترتيب برصيد 12 نقطة متساويا مع الاتحاد المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز 14.

يذكر أن الأهلي وقع مع النجم الجزائري قادما من مانشستر سيتي حتى 2027، مقابل 30 مليون يورو، وراتب 30 مليون يورو سنويا للاعب.

المصدر:RT

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