موقف ليفربول من عرض اتحاد جدة الجديد لضم صلاح

حسم نادي ليفربول الإنجليزي موقفه من التخلي عن محمد صلاح نجم "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد العرض الجديد المقدم من نادي اتحاد جدة.

ويتواصل ضغط النادي السعودي من أجل الحصول على خدمات النجم المصري في فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوفه خاصة وأنه سيشارك في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية، فإنه حتى الآن لم يتلق ليفربول العرض الجديد الذي تناولت العديد من التقارير الصحفية إنه وصل للنادي الإنجليزي بقيمة 138 مليون يورو دون الكشف عن حجم الرسوم الثابتة والمكافآت.

وأكدت الصحيفة البريطانية، إنه حتى في حال وصول هذا العرض، فإن ليفربول ثابت على موقفه ولن يتغير، حيث إن النادي الإنجليزي مصر على عدم التفريط بصلاح.

وسبق وذكرت عدة تقارير صحفية أن عرض النادي السعودي الأول كان يبلغ 100 مليون يورو كرسوم ثابتة، و50 مليونا كمتغيرات لضم اللاعب.

وفي حال رحيل صلاح سيكون ذلك بمثابة ضربة قوية لليفربول حيث من المحتمل أن يترك النادي الإنجليزي في حاجة إلى جلب جناح أيمن جديد قادر على استبدال صلاح لكن لن يكون أمام ليفربول سوى القليل من الوقت للعثور على بديل مناسب قبل يومين فقط من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

المصدر: "وسائل إعلام"