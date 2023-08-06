رونالدو يواجه الشرطة العراقي.. النصر يجرد الرجاء المغربي من لقب بطل كأس الملك سلمان (فيديو)
جرد نادي النصر السعودي فريق الرجاء الرياضي المغربي من لقب بطل كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم، بفوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، بالدور ربع النهائي.
ووضع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الفريق السعودي في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 19 بتسدية رائعة بيسراه، بعد تمريرة على "طبق من ذهب" من زميله المهاجم البرازيلي تاليسكا.
رونالدو يعلن تقدم النصر في المباراة ⚽️✅#الرجاء_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSCpic.twitter.com/QLA6JTPqyQ— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
وضاعف السعودي سلطان الغنام النتيجة في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
سلطان الغنام يضيف ثاني أهداف النصر⚽️🔥#الرجاء_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSCpic.twitter.com/G4wjYvx5yf— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
وعزز الفرنسي، سيكو فوفانا، تقدم نادي النصر بتسجيله الهدف الثالث له بتسدية رأسية بحلول الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.
ثالث أهداف النصر من فوفانا⚽️#الرجاء_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSCpic.twitter.com/4GpdIyPf4j— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
وجاء هدف نادي الرجاء الرياضي بـ"نيران صديقة"، حيث سجله المدافع السعودي، عبد الله مادو، خطأ في مرماه بحلول الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، بمدينة أبها.
وضرب نادي النصر موعدا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم، مع نادي الشرطة العراقي، الذي بلغ "المربع الذهبي" على حساب فريق السد القطري، إثر فوزه عليه بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) أيضا.
المصدر: RT