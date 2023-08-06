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النصر بقيادة رونالدو في مواجهة "ساخنة" ضد الرجاء المغربي

الرياضة

النصر بقيادة رونالدو في مواجهة
twitter/AlNassrFC/RCAofficiel
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تحتضن مدينة أبها السعودية، اليوم الأحد، مباراة حاسمة بين فريقي الرجاء الرياضي المغربي والنصر السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان لكرة القدم للأندية الأبطال 2023.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي للسعودية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

وسيبدأ الألماني جوزيف زينبايور (53 عاما)، المدير الفني لنادي الرجاء الرياضي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق "العالمي"، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو:

في المقابل اختار البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما)، المدير الفني لنادي النصر السعودي، التشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" لمواجهة الرجاء الرياضي:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

78- علي لاجامي

3- عبد الله مادو

15- أليكس تيليس

17- عبد اللخ الخيبري

77- ماسيلو بروزوفيتش

6- سيكو فوفانا

94- أندرسون تاليسكا

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

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وسيضرب الفائز من هذه المباراة موعدا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم، مع نادي الشرطة العراقي الذي بلغ "المربع الذهبي" على حساب فريق السد القطري، إثر فوزه عليه بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) أيضا.

المصدر: RT 

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