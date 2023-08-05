الشرطة العراقي يطيح بالسد القطري من كأس الملك سلمان (فيديو)

تأهل نادي الشرطة العراقي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم، على حساب السد القطري، إثر فوزه عليه (4-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وأحرز المهاجم العراقي، آسو رستم، هدفين لفريقه في الدقيقتين (59 من ركلة جزاء و78)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه، أمير صباح خضير، وأحمد فرحان، في الدقيقتين (32 و70) على الترتيب.

في المقابل، سجل المهاجم القطري، أكرم حسن عفيف، هدفي السد عند الدقيقتين (24 من ضربة جزاء و81) من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، بمدينة أبها السعودية.

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وأصبح نادي الشرطة أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم.

المصدر: RT