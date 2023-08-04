شيكابالا يتردد في ارتداء قميص رونالدو.. تفاعل مع لقطة العناق وتبادل القمصان (فيديو)

أثارت لقطة تبادل القمصان بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، والمصري محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بعد مباراتهما يوم أمس الخميس، تفاعلا واسعا.

وظهر شيكابالا بعد مباراة الزمالك والنصر وهو يصافح رونالدو، بينما يقوم النجم البرتغالي بتقديم قميصه له، وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماع، يظهر قائد الزمالك وهو متردد في ارتداء قميص "صاروخ ماديرا".

#شيكابالا وكريستيانو رونالدو .. بعد لقاء الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية 🤝#CR7pic.twitter.com/yjNg9gT20E — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) August 3, 2023

وطلب رونالدو الحصول على قميص نجم نادي الزمالك وهو ما فعله شيكابالا إذ خلع قميصه وأهداه لقائد نادي النصر السعودي.

ونشر شيكابالا صورا لعناقه مع رونالدو وتبادل القمصان عبر صفحته على موقع "إنستغرام" على خاصية "ستوري".

instagram./shikabala7/

وتفاعل عدد من مستخدمي "إكس" و"إنستغرام" مع اللقطة كما تداولتها وسائل إعلام مصرية وسعودية.

instagram./shikabala7/

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وقد خرج نادي الزمالك من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، إثر تعادله مع نادي "النصر" السعودي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل النجم كريستيانو رونالدو هدف التعادل "التأهل" لنادي النصر بتسديدة رأسية رائعة في الوقت القاتل عند الدقيقة 87 من زمن اللقاء، ليقود "العالمي" إلى الدور ربع النهائي للبطولة، ومواجهة نادي الرجاء المغربي.

المصدر: "instagram./shikabala7/"