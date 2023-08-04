"نوق" والنصر معا نحو العالمية.. التوقيع مع أول شركة سعودية متخصصة بحليب الإبل

أعلن نادي النصر السعودي توقيع اتفاقية شراكة مع أول شركة سعودية متخصصة بحليب الإبل "نوق"، وهي العلامة التجارية لشركة "سواني" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر" سابقا، صورا من توقيع العقد مع "نوق" لتكون الراعي الذهبي للفريق الأول لمدة 3 سنوات، على أن يظهر شعار العلامة التجارية على كتف قمصان لاعبي الفريق.

وأشار نادي النصر إلى أن "نوق" هي أول شركة سعودية متخصصة بحليب الإبل، وهي العلامة التجارية لشركة "سواني" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي: "نجمع أصالة ماضينا العميق بإنجازات نادينا العريق. نوق والنصر معا نحو العالمية.. 🐫🌍".

وعلق الفريق "العالمي" على توقيع العقد بالقول على موقع "إكس": "تراث عريق.. ومستقبـل مبهـر.. أهلا بشريكنا نوق السعودية".

المصدر: "twitter/AlNassrFC"