 
مباشر

ساديو ماني يصدم جماهير النصر بتصريح مخيب بعد مباراة الزمالك

الرياضة

ساديو ماني يصدم جماهير النصر بتصريح مخيب بعد مباراة الزمالك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vt3h

أدلى المهاجم السنغالي، ساديو ماني، المنضم حديثا إلى صفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بتصريحات مثيرة بعد مباراة الزمالك، يوم أمس الخميس.

وانضم ساديو ماني (31 عاما) إلى صفوف نادي النصر، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني، مقابل 37 مليون يورو.

وشارك ساديو ماني لأول مرة مع نادي النصر في مباراته أمام الزمالك (1-1)، حيث انتزع الفريق السعودي نقطة بشق الأنفس بفضل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل، قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وتأهل نادي النصر إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية، حيث سيواجه فيه فريق الرجاء الرياضي المغربي متصدر المجموعة الرابعة، مساء يوم الأحد المقبل.

وقال ساديو ماني في تصريحات لقنوات "SSC" السعودية: "لن أعد الجماهير بتحقيق شيء، ولكننا سنسعى لبذل قصارى جهدنا خلال الموسم الجديد".

إقرأ المزيد
"نوق" والنصر معا نحو العالمية.. التوقيع مع أول شركة سعودية متخصصة بحليب الإبل
إقرأ المزيد
شيكابالا يتردد في ارتداء قميص رونالدو.. تفاعل مع لقطة العناق وتبادل القمصان (فيديو)
شيكابالا يتردد في ارتداء قميص رونالدو.. تفاعل مع لقطة العناق وتبادل القمصان (فيديو)

وأضاف أن "النصر يتمتع بروح عالية، وأنا سعيد للغاية بتواجدي ضمن هذه المجموعة، وأسعى لتقديم الكثير لهذا النادي".

واختتم قائلا: "من الطبيعي أن نظهر بهذا المستوى، لأننا في بداية الموسم، لكننا سنتحسن في المستقبل".

وأبرم نادي النصر 4 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، متمثلة في البرازيلي أليكس تيليس، من مانشستر يونايتد الإنجليزي، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي سيكو فوفانا، من لانس الفرنسي، إضافة إلى ساديو ماني.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا