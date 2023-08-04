ساديو ماني يصدم جماهير النصر بتصريح مخيب بعد مباراة الزمالك

أدلى المهاجم السنغالي، ساديو ماني، المنضم حديثا إلى صفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بتصريحات مثيرة بعد مباراة الزمالك، يوم أمس الخميس.

وانضم ساديو ماني (31 عاما) إلى صفوف نادي النصر، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني، مقابل 37 مليون يورو.

وشارك ساديو ماني لأول مرة مع نادي النصر في مباراته أمام الزمالك (1-1)، حيث انتزع الفريق السعودي نقطة بشق الأنفس بفضل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل، قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وتأهل نادي النصر إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية، حيث سيواجه فيه فريق الرجاء الرياضي المغربي متصدر المجموعة الرابعة، مساء يوم الأحد المقبل.

وقال ساديو ماني في تصريحات لقنوات "SSC" السعودية: "لن أعد الجماهير بتحقيق شيء، ولكننا سنسعى لبذل قصارى جهدنا خلال الموسم الجديد".

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وأضاف أن "النصر يتمتع بروح عالية، وأنا سعيد للغاية بتواجدي ضمن هذه المجموعة، وأسعى لتقديم الكثير لهذا النادي".

واختتم قائلا: "من الطبيعي أن نظهر بهذا المستوى، لأننا في بداية الموسم، لكننا سنتحسن في المستقبل".

وأبرم نادي النصر 4 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، متمثلة في البرازيلي أليكس تيليس، من مانشستر يونايتد الإنجليزي، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي سيكو فوفانا، من لانس الفرنسي، إضافة إلى ساديو ماني.

المصدر: وسائل إعلام