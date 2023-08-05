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بنزيما يضيع ركلة جزاء.. الاتحاد يسقط أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي (فيديو)

الرياضة

بنزيما يضيع ركلة جزاء.. الاتحاد يسقط أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي (فيديو)
twitter/Alhilal_FC
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انتزع نادي الهلال بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم من نادي الاتحاد، إثر فوزه عليه بـ(3-1) في "الكلاسيكو السعودي" اليوم السبت.

ووقع على ثلاثية نادي الهلال "الزعيم"، كل من اللاعبين الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، والسعودي سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم، في الدقائق (14 و48 من ركلة جزاء و70) على الترتيب.

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في المقابل، سجل المهاجم البرازيلي رومارينيو هدف اتحاد جدة اليتيم عند الدقيقة 56، بينما أهدر زميله المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، ركلة جزاء بحلول الدقيقة 78، مضيعا معها فرصة العودة إلى المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، بمدينة أبها السعودية. 

وسيكون نادي الهلال في "المربع الذهبي بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع فريقي الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، مساء غد الأحد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بمدينة الطائف".

المصدر: RT

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