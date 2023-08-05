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شاهد.. بنزيما يضيع أول ركلة جزاء في السعودية (فيديو)

الرياضة

شاهد.. بنزيما يضيع أول ركلة جزاء في السعودية (فيديو)
twitter/ittihad
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أهدر المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، ركلة جزاء في لقاء "الكلاسيكو السعودي" بين الاتحاد والهلال (1-3)، الذي جمعهما مساء يوم السبت، في الدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان للأندية 2023.

وحصل نادي اتحاد جدة على ركلة جزاء في الدقيقة 78 وفرصة تقليص الفارق إلى هدف واحد، حيث كان متأخرا بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

وانبرى كريم بنزيما لتنفيذ ركلة جزاء، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر من شباك الحارس عبد الله المعيوف، الذي كان قريبا أيضا من التصدي لها، وارتدت إلى خارج منطقة الجزاء، حيث فوت المهاجم الفرنسي بذلك فرصة العودة بالنتيجة.

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وأضاع كريم بنزيما أول ركلة جزاء في رابع مباراة له منذ انتقاله من ريال مدريد إلى نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، حيث أهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني من ثاني ركلة جزاء له، والهدف الرابع "بقميص النمور" في البطولة.

المصدر: RT

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