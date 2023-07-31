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تشيلسي يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الودية

الرياضة

تشيلسي يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الودية
Legion-Media
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توج نادي تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الودية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لبداية الموسم الجديد 2023-2024.

وأقيمت بطولة البريميرليغ الودية ضمن سلسلة صيف الدوري الإنجليزي بمشاركة فرق كل من فولهام وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد وبرينتفورد وبرايتون.

ونجح النادي اللندني في التتويج باللقب بعد فوزه على نظيره فولهام 2-0 في المباراة النهائية من البطولة والتي أقيمت على ملعب فيديكس فيلد في الولايات المتحدة.

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وافتتح تشيلسي النتيجة عن طريق مدافعه البرازيلي، تياجو سيلفا، في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول.

قبل أن يضيف الوافد الجديد، كريستوفر نكونكو، الهدف الثاني لصالح البلوز في الدقيقة 41 من زمن نفس الشوط.

وعلى الرغم من أنها بطولة ودية، يعد هذا أول إنجاز للمدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي.

وتولى بوتشتينو القيدة الفنية للنادي اللندني بداية من صيف 2023 الجاري، خلفا لفران لامباراد الذي أشرف على الفريق في وقت سابق من الموسم الماضي بشكل موقت خلفا لغراهام بوتر.

المصدر: "وكالات"

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