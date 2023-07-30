 
مباشر

مانشستر سيتي يخسر أمام أتلتيكو مدريد في مباراته الإعدادية الأخيرة قبل لقاء أرسنال

الرياضة

مانشستر سيتي يخسر أمام أتلتيكو مدريد في مباراته الإعدادية الأخيرة قبل لقاء أرسنال
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrz0

خسر مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد 1-2 الأحد على ملعب "سيول" الذي احتضن نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية، وذلك في مباراة ودية اتسمت بالحدية استعدادا للموسم الجديد.

وتأخر انطلاق المباراة نحو 40 دقيقة بعدما تسببت الأمطار الغزيرة بانتشار برك المياه على أرض الملعب، لكن المطر خفت تدريجيا ليصبح الملعب جاهزا. إلا أن ذلك لم يمنع من امتلاء مدرجات الملعب بالجماهير لمتابعة اللقاء حيث قدر عدد المشجعين بـ64 ألفا.

وخاض الفريقان اللقاء بتشكيلتهما الأساسيتين، باستثناء غياب البلجيكي كيفن دي بروين عن مان سيتي، والذي بقي على دكة البدلاء.

واستغل مهاجم أتلتيكو مدريد، الهولندي ممفيس ديباي، تمريرة الأرجنتيني آنخل كوريا على مشارف المنطقة ليسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 66.

وضاعف البلجيكي يانيك كاراسكو تقدم الفريق الإسباني بعدها بثماني دقائق إثر تمريرة من ديباي نفسه.

وتمكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أجرى تغييرات عدة في الشوط الثاني من تقليص الفارق عن طريق البرتغالي روبن دياش، في الدقيقة 85.

وتعد هذه المباراة، الأخيرة، لمان سيتي قبل مواجهة أرسنال في كأس درع المجتمع الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا