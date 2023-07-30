مانشستر سيتي يخسر أمام أتلتيكو مدريد في مباراته الإعدادية الأخيرة قبل لقاء أرسنال

خسر مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد 1-2 الأحد على ملعب "سيول" الذي احتضن نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية، وذلك في مباراة ودية اتسمت بالحدية استعدادا للموسم الجديد.

وتأخر انطلاق المباراة نحو 40 دقيقة بعدما تسببت الأمطار الغزيرة بانتشار برك المياه على أرض الملعب، لكن المطر خفت تدريجيا ليصبح الملعب جاهزا. إلا أن ذلك لم يمنع من امتلاء مدرجات الملعب بالجماهير لمتابعة اللقاء حيث قدر عدد المشجعين بـ64 ألفا.

وخاض الفريقان اللقاء بتشكيلتهما الأساسيتين، باستثناء غياب البلجيكي كيفن دي بروين عن مان سيتي، والذي بقي على دكة البدلاء.

واستغل مهاجم أتلتيكو مدريد، الهولندي ممفيس ديباي، تمريرة الأرجنتيني آنخل كوريا على مشارف المنطقة ليسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 66.

وضاعف البلجيكي يانيك كاراسكو تقدم الفريق الإسباني بعدها بثماني دقائق إثر تمريرة من ديباي نفسه.

Diego Simeone loved Memphis Depay’s stunner against Manchester City 🚀 pic.twitter.com/VytJ3F9Uu0 — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 30, 2023

⚽️ Carrasco contre Manchester City mhhh c’est MIGNON

pic.twitter.com/KLc2kbrjPp — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 30, 2023

Goal Ruben Dias pull one back for Manchester City against Atletico Madrid



1-2pic.twitter.com/A6URMkuuqQ — FansArena (@FansArena4) July 30, 2023

وتمكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أجرى تغييرات عدة في الشوط الثاني من تقليص الفارق عن طريق البرتغالي روبن دياش، في الدقيقة 85.

وتعد هذه المباراة، الأخيرة، لمان سيتي قبل مواجهة أرسنال في كأس درع المجتمع الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات