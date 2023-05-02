شكوى غريبة من مدرب ريال مدريد قبل مواجهة ريال سوسييداد الليلة

خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بشكوى غير متوقعة قبل مواجهة فريقه ضد ريال سوسييداد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ملعب "أنويتا" معقل ريال سوسييداد، قبل أسبوع حاسم في موسم "الملكي" حيث سيواجه أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

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وعبر أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة ريال سوسييداد، عن استيائه من توقيت مباراة ريال سوسييداد، والتي تنطلق الليلة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت إسبانيا.

وقال أنشيلوتي: "سنلعب ضد فريق جيد ولدينا بعض الغيابات بسبب بعض الإصابات والإيقافات، ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن توقيت المباراة المتأخر لا معنى له، لكنه ما يتعين علينا القيام به، سنذهب إلى أنويتا بكل رغبة في العالم للعب مباراة جيدة".

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، من 32 مباراة، خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من الليغا، متخلفا بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة.

المصدر: "وكالات"