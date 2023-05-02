بنزيما وفينيسيوس على رأس غيابات ريال مدريد بمواجهة سوسيداد في الليغا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق الرسمية لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره ريال سوسيداد، التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد، العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الملكي، حيث يغيب كل من كريم بنزيما بسبب قرار فني للمدرب الإيطالي

كما يغيب أيضا عن القائمة كل من، فينيسيوس جونيور، إلى جانب كامافينغا بسبب الإيقاف على خلفية تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى استمرار غياب لوكا مودريتش وفيرلاند ميندي إلى جانب دافيد ألابا بسبب الإصابة.

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قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: كورتوا – لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفخال – ميليتاو -فاييخو – ناتشو – أودريوزولا – روديغر – لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس – فالفيردي – تشواميني – سيبايوس – دوتور – أريباس – نيكو باث.

خط الهجوم: هازارد – أسينسيو – ماريانو دياز – رودريغز – ألفارو رودريغيز



ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، من 32 مباراة، خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من الليغا، متخلفا بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة.

المصدر: twitter/realmadriden