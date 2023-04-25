مدينة "زرقاء" والضوضاء من البداية للنهاية.. غوارديولا يكشف عن الوصفة السحرية للفوز على أرسنال!

وجه الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، رسالة إلى جماهير الفريق، طالب فيها بضرورة حضورهم في مدرجات استاد "الاتحاد"، لمؤازرة الفريق ضد ضيفه أرسنال.

ويحتضن ملعب "الاتحاد" مساء غد الأربعاء، المباراة المرتقبة و"الحاسمة" إلى حد كبير في تحديد هوية الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بين فريق مانشستر سيتي وضيفه أرسنال، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من "البريمير ليغ".

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة حصدها من 32 مباراة، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 70 نقطة حصل عليها من 30 مباراة.

وحصل غوارديولا، على فرصة حقيقية لإزاحة مواطنه وصديقه ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال "المدفعجية"، الذي تعادل في آخر ثلاث مباريات، من عرش صدارة الترتيب، والاقتراب من الاحتفاظ باللقب.

ووصف بيب غوارديولا المباراة بأنها "نهائي"، إذ قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "الأربعاء هو نهائي أمام فريق هو الأفضل في إنجلترا، ومتقدم بفارق 5 نقاط علينا".

وأضاف: "أتمنى في ذلك اليوم أن تكون مانشستر كلها زرقاء، وتأتي لتشجعينا لأنّنا نحتاج لهذه الضوضاء من الدقيقة الأولى حتى النهاية، لأنّني أعرف أي منافس سنواجه".

وتابع المدرب الإسباني: "أعرف أيضا أنهم تعادلوا في آخر 3 مباريات، الطريقة التي لعبوا بها في الأوقات الكبيرة من المباراة، من الصعب إيقافها، يجب أن تقرأ جيدا ماذا تريد أن تفعل".

وواصل: "إنها مباراة كبيرة ومهمة بالنسبة لنا، نعرف أن الفوز سيعطينا خطوة من أجل وضع الأمر كله بين أيدينا".

وأكمل بيب غوارديولا: "الدوري الممتاز هو عبارة عن 11 شهرا من العمل، والعمل، والعمل، ونحن نريد الحصول على هذه الفرصة"، موضحا: "لا يمكن أن نفعل ذلك لوحدنا، نتمنى أن يكون استاد الاتحاد ممتلئ قبل 3 ساعات من المباراة".

وسبق لبيب غوارديولا انتقاد مشجعي فريقه مانشستر سيتي، بسبب عدم الدعم بقوة، بعد تحقيق "ريمونتادا" أمام توتنهام هوتسبير، والفوز عليه (4-2) في يناير الماضي، بقوله إن الجماهير كانت "صامتة لمدة 45 دقيقة".

المصدر: وكالات