ليفربول يتغنى بهدف صلاح التاريخي مع ليفربول (فيديو)

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه نوتنغهام فورست (3-2) التي جمعتهما السبت الماضي، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واقتنص محمد صلاح هدف الفوز الثالث "للريدز" بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" مقطع فيديو لهدف النجم المصري، معلقا عليه: "هدف @MoSalah رقم 183 مع الريدز".

وذكر موقع "williamhill" للإحصائيات، أن صلاح سجل في 6 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد" معقل ليفربول، وذلك أمام كل من: إيفرتون، ريال مدريد، وولفرهامبتون، مانشستر يونايتد، أرسنال، نوتنغهام فورست، ليكون "الفرعون" المصري، أول لاعب يحقق هذا الرقم، منذ أن حققه هو نفسه عام 2018.

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وسجل محمد صلاح في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، لينعش آمال "الريدز" في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 50 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

ويحتل محمد صلاح (30 عاما) المركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول، برصيد 183 هدفا أحرزها خلال 298 مباراة فقط، معادلا رقم المهاجم السابق روبي فاولر، واصبح على بعد 3 أهداف فقط من معادلة رقم أسطورة ليفربول الآخر ستيفن جيرارد.

وتقدم المهاجم المصري إلى المركز الرابع على سلم ترتيب أفضل هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، برصيد 16 هدفا.

المصدر: وكالات