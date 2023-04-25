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الملك والملكة.. هالة صدقي ترد على مكالمة محمد صلاح بالفيديو

الرياضة

الملك والملكة.. هالة صدقي ترد على مكالمة محمد صلاح بالفيديو
instagram/halasedkiofficial/
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كشفت الفنانة هالة صدقي عن تلقيها مكالمة عبر الفيديو من النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لتهنئتها على نجاح مسلسل "جعفر العمدة".

ونشرت هالة صدقي عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" صورة من مكالمة محمد صلاح لها، مع "تدوينة" جاء فيها: "العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه، الملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا لبعض لغة ملوك.. كل سنة وأنتوا طيبين.. وأجمل عيد لمو صلاح".

الملك والملكة.. هالة صدقي ترد على مكالمة محمد صلاح بالفيديو
instagram/halasedkiofficial

المصدر: "instagram/halasedkiofficial" 

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